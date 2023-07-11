Евро резко подорожал: курс валют в Украине 11 июля
Во вторник, 11 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,06 грн/€1. Это на 24 копейки больше, чем накануне.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 11.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|36,60
|37,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,20
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк