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Евро резко подорожал: курс валют в Украине 11 июля

євро
Фото: Pixabay

Во вторник, 11 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,06 грн/€1. Это на 24 копейки больше, чем накануне.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 11.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 36,60 37,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,30
Доллар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,20
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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