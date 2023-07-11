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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро різко подорожчало: курс валют в Україні 11 липня

євро
Фото: Pixabay

У вівторок, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,06 грн/€1. Це на 24 копійки більше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 11.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 36,60 37,60

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,45
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,30
Долар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,20
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
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