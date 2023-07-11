Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Євро різко подорожчало: курс валют в Україні 11 липня
У вівторок, 11 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,06 грн/€1. Це на 24 копійки більше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 11.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|36,60
|37,60
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,45
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,20
|Долар
|36,75
|37,45
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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