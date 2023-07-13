Мировые звезды популяризируют биткоин — Сергей Тронь

На нас влияет не только реклама, но и личные примеры людей, которым мы симпатизируем или к которым прислушиваемся.

Политики, кинозвезды, музыканты и спортсмены не первый год помогают продвигать в народ криптовалютные идеи, на которых зарабатывают как сами публичные лица, так и их поклонники.

Об этом рассказал в блоге на сайте Minfin владелец компании White Rock Management и криптоинвестор Сергей Тронь.

По его словам, общественность всегда интересовалась инвестициями публичных лиц, особенно известных политиков, нередко подражая им в надежде разбогатеть. Поэтому журналисты никогда не переставали охотиться за личной финансовой информацией известных личностей.

— На днях американский CNBC выдал очередную информацию из такого разряда – о 69-летнем Роберте Ф. Кеннеди-младшем. Он не просто племянник известного американского президента, но и кандидат от демократов на предстоящих президентских выборах в Штатах 2024 года. К нему приковано внимание электората. А тут CNBC из брокерской отчетности выяснил, что известный политик инвестировал в криптовалюты от $100 тыс. до $250 тыс., — отметил криптоинвестор.

По его словам, Роберт Ф. Кеннеди-младший – известный сторонник крипты: недавно выступил на большой конференции Bitcoin 2023 во Флориде, дружит с миллиардером Джеком Дорси и другими криптоактивистами вроде Дэвида Сакса или Омида Малика.

Сергей Тронь отмечает, что мы все самостоятельные личности и сами принимаем решения по личным инвестициям. С этим невозможно спорить. Но, как ни крути, на нас влияет не только реклама или PR-кампании профучастников, но и личные примеры людей, которым мы симпатизируем или к которым прислушиваемся.

— Поэтому уверен, что информация о младшем Роберте Ф. Кеннеди и его активная позиция по крипте точно не останется незамеченной и будет играть на ее популяризацию. Политики, кинозвезды, музыканты, спортсмены не первый год помогают продвигать в народ криптовалютные идеи, на которых зарабатывают как сами публичные лица, так и их поклонники, — продолжает автор блога.

Кроме того, Сергей Тронь вспомнил об известных энтузиастах крипты – Илоне Маске, Билле Гейтсе и Стиве Возняке.

— Сначала Илон Маск рассказывал о вложениях в биткоин, а потом переключился и раскручивал криптовалюту Dogecoin. Некоторые даже обвиняли его в манипулировании ее ценой. Ведь одного заявления Маска было достаточно для курсового скачка Dogecoin сразу на 20-25%. О своем интересе к биткоину журналистам рассказывали основатель Microsoft Билл Гейтс и соучредитель Apple Computers Стив Возняк. Их мнение часто менялось в зависимости от ситуации на рынке. Но в 2023-м Возняк предсказал BTC курсовой рост до $100 тыс. за монету, что вдохновило многих инвесторов, — отмечает владелец компании White Rock Management.

Также вкладывались в крипту звезда Матрицы и Джона Вика Киану Ривз, голливудский актер и венчурный инвестор (соучредитель Sound Ventures) Эштон Кутчер, британский актер Хью Лори, американская кинозвезда Линдси Лохан, являющаяся владелицей NFT-токена на площадке Rarible.

А также актриса и владелица NFT-токена Пэрис Хилтон, рэпер Снуп Дог, певицы Мадонна, Леди Гага, Дженнифер Лопес, звезда бокса Майк Тайсон, легендарный футболист Лионель Месси.

Сергей Тронь отмечает, что все это серьезный уровень доверия, на который ориентируются не только друзья и коллеги, но и поклонники.

— Уверен, что он очень сильно расширяет аудиторию криптовалют, интерес к ним. Вряд ли кому-то удастся высчитать, насколько именно публичные лица стимулировали продажи самых разнообразных монет, хотя наверняка получился бы большой объем. Так что эту категорию энтузиастов определенно можно считать одним из двигателей отрасли. Впрочем, это не значит, что инвесторы должны бездумно вкладывать ту же сумму, куда и уважаемые ими звезды, — заключает Сергей Тронь.

Криптоинвестор советует всегда анализировать активы, ситуацию на рынке и принимать взвешенные решения.

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