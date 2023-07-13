Світові зірки популяризують біткоїн – Сергій Тронь

На нас впливає не лише реклама, а й особисті приклади людей, яким ми симпатизуємо або до яких дослухаємося.

Політики, кінозірки, музиканти та спортсмени не перший рік допомагають просувати в народ криптовалютні ідеї, на яких заробляють як самі публічні особи, так і їхні шанувальники.

Про це розповів у блозі на сайті Minfin власник компанії White Rock Management та криптоінвестор Сергій Тронь.

За його словами, громадськість завжди цікавилася інвестиціями публічних осіб, особливо відомих політиків, нерідко наслідуючи їх у надії розбагатіти. Тому журналісти ніколи не переставали полювати за особистою фінансовою інформацією відомих особистостей.

– Днями американський CNBC видав чергову інформацію з такого розряду – про 69-річного Роберта Ф. Кеннеді-молодшого. Він не просто племінник відомого американського президента, а й кандидат від демократів на майбутніх президентських виборах у Штатах 2024 року. До нього прикута увага електорату. А тут CNBC із брокерської звітності з’ясував, що відомий політик інвестував у криптовалюти від $100 тис. до $250 тис., – зазначив криптоінвестор.

За його словами, Роберт Ф. Кеннеді-молодший – відомий прихильник крипти: нещодавно виступив на великій конференції Bitcoin 2023 у Флориді, дружить із мільярдером Джеком Дорсі та іншими криптоактивістами на кшталт Девіда Сакса або Оміда Маліка.

Сергій Тронь наголошує, що ми всі самостійні особистості та самі приймаємо рішення щодо особистих інвестицій. З цим неможливо сперечатися. Але, як не крути, на нас впливає не тільки реклама або PR-кампанії профучасників, а й особисті приклади людей, яким ми симпатизуємо або до яких дослухаємося.

– Тому впевнений, що інформація про молодшого Роберта Ф. Кеннеді та його активна позиція щодо крипти точно не залишиться непоміченою і гратиме на її популяризацію. Політики, кінозірки, музиканти, спортсмени не перший рік допомагають просувати в народ криптовалютні ідеї, на яких заробляють як самі публічні особи, так і їхні шанувальники, – продовжує автор блогу.

Крім того, Сергій Тронь згадав про відомих ентузіастів крипти – Ілона Маска, Білла Гейтса і Стіва Возняка.

– Спочатку Ілон Маск розповідав про вкладення в біткоїн, а потім перемикнувся і розкручував криптовалюту Dogecoin. Дехто навіть звинувачував його в маніпуляціях її ціною. Адже однієї заяви Маска було достатньо для курсового стрибка Dogecoin одразу на 20-25%. Про свій інтерес до біткоїна журналістам розповідали засновник Microsoft Білл Гейтс і співзасновник Apple Computers Стів Возняк. Їхня думка часто змінювалася залежно від ситуації на ринку. Але у 2023-му Возняк передбачив BTC курсове зростання до $100 тис. за монету, що надихнуло багатьох інвесторів, – відзначає власник компанії White Rock Management.

Також вкладалися у крипту зірка Матриці і Джона Віка Кіану Рівз, голлівудський актор і венчурний інвестор (співзасновник Sound Ventures) Ештон Кутчер, британський актор Г’ю Лорі, американська кінозірка Ліндсі Лохан, що є власницею NFT-токена на майданчику Rarible.

А також акторка та власниця NFT-токену Періс Гілтон, репер Снуп Дог, співачки Мадонна, Леді Гага, Дженніфер Лопес, зірка боксу Майк Тайсон, легендарний футболіст Ліонель Мессі.

Сергій Тронь наголошує, що все це серйозний рівень довіри, на який орієнтуються не тільки друзі та колеги, а й шанувальники.

– Упевнений, що він дуже сильно розширює аудиторію криптовалют, інтерес до них. Навряд чи комусь вдасться вирахувати, наскільки саме публічні особи стимулювали продажі найрізноманітніших монет, хоча напевно вийшов би великий обсяг. Тож цю категорію ентузіастів точно можна вважати одним із двигунів галузі. Утім, це не означає, що інвестори повинні бездумно вкладати ту саму суму, куди й шановані ними зірки, – підсумовує Сергій Тронь.

Криптоінвестор радить завжди аналізувати активи, ситуацію на ринку та ухвалювати зважені рішення.

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