Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине 12 июля
В среду, 12 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,17 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем накануне.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 12.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|40,95
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,38
|41,58
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,30
|Доллар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк