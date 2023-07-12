Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 липня
У середу, 12 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,17 грн/€1. Це на 11 копійок більше, ніж напередодні.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 12.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,95
|40,95
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|36,70
|37,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,38
|41,58
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,30
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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