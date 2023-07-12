Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 липня

У середу, 12 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,17 грн/€1. Це на 11 копійок більше, ніж напередодні.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 12.07.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,95 40,95 Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,30 Долар 36,70 37,65

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,38 41,58 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,25 41,30 Долар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 41,40 Долар 36,75 37,45

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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