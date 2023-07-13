Евро неуклонно дорожает: курс валют в Украине 13 июля
В четверг, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,28 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем вчера.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 13.07.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,05
|41,05
|Доллар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|36,80
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,90
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,90
|Доллар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|36,75
|37,45
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк