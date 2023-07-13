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Евро неуклонно дорожает: курс валют в Украине 13 июля

євро
Фото: Pixabay

В четверг, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,28 грн/€1. Это на 11 копеек больше, чем вчера.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 13.07.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,05
Доллар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 36,80 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,90
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,90
Доллар 36,70 37,50

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 36,75 37,45
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара
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