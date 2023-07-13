Євро невпинно дорожчає: курс валют в Україні 13 липня
У четвер, 13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,28 грн/€1. Це на 11 копійок більше, ніж вчора.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 13.07.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,05
|41,05
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|36,80
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,90
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,90
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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