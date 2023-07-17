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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Євро здорожчало ще майже на 20 копійок: курс валют в Україні 17 липня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 17 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 41,04 грн/€.

Це на 19 копійок більше, ніж у попередній банківський день – у п’ятницю, 14 липня.

Курс американського долара майже рік не змінювався. Наприкінці липня НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$1.

В обмінниках банків вартість валюти різниться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,6 41,6
Долар 36,6 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,9 41,95
Долар 36,65 37,7

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,1
Долар 36,7 37,5

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 41 42,1
Долар 36,75 37,45
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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