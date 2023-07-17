Євро здорожчало ще майже на 20 копійок: курс валют в Україні 17 липня
У понеділок, 17 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 41,04 грн/€.
Це на 19 копійок більше, ніж у попередній банківський день – у п’ятницю, 14 липня.
Курс американського долара майже рік не змінювався. Наприкінці липня НБУ зафіксував його на рівні 36,57 грн/$1.
В обмінниках банків вартість валюти різниться.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,6
|41,6
|Долар
|36,6
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,9
|41,95
|Долар
|36,65
|37,7
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,1
|Долар
|36,7
|37,5
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|41
|42,1
|Долар
|36,75
|37,45
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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