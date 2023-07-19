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Как перевести деньги в Украину из-за рубежа: три способа

Гроші, гривні та долар
Фото: Unsplash

Украинцы, которые находятся за границей, могут присылать средства своим родным в Украину. Международные переводы можно осуществлять с помощью специальных систем.

Как перевести средства з-за границы в Украину — узнавали Факты ICTV.

Сделать перевод из-за границы можно:

  • через международные системы перевода средств;
  • с карты на карту (с помощью Visa / Mastercard);
  • с помощью SWIFT по номеру IBAN.

Выбирайте способ перевода в зависимости от возможностей вашего банка и размера комиссии.

Чтобы отправить деньги с помощью SWIFT, отправитель должен указать:

  • наименование банка получателя;
  • SWIFT-код банка получателя;
  • номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
  • наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;
  • назначение платежа;
  • при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.

А для того, чтобы осуществить перевод с карты на карту, получатель должен сообщить отправителю номер своей карты и ФИО латиницей.

Чтобы прислать деньги этими способами, следует обратиться в отделение своего банка за рубежом. Если отправитель имеет карту украинского банка, сделать перевод еще легче — с помощью мобильного приложения.

Международные системы перевода

Western Union

Это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран и территорий. С помощью системы можно отправлять как международные, так и внутриукраинские переводы.

Чтобы осуществить перевод через Western Union без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:

  • перейдите на сайт Western Union и выберите страну, в которой сейчас находитесь;
  • зарегистрируйтесь в системе;
  • на главной странице найдите кнопку Отправить деньги;
  • среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;
  • выберите способ оплаты комиссии и как получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);
  • отправьте деньги.

Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и присылать средства в Украину быстрее.

RIA

Система международных денежных переводов RIA имеет 435 тыс. пунктов обслуживания в 160 странах мира. Отправить деньги в Украину можно онлайн на сайте либо через приложение для iOS или Android.

Механизм перевода средств схож с Western Union:

  • перейдите на сайт RIA и зарегистрируйтесь;
  • укажите, куда и сколько будете переводить;
  • выберите способ оплаты и способ получения денег в Украине;
  • ознакомьтесь с комиссией и нажмите Начать.

Подробнее ознакомиться с процессом перевода средств в Украине можно здесь.

MoneyGram

Система имеет свыше 350 тыс. точек обслуживания в более чем 200 странах мира.
С помощью MoneyGram вы можете отправлять денежный перевод из США и европейских стран.

Как перевести средства с помощью MoneyGram:

  • обратитесь в ближайшее отделение банка;
  • при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • оформите бланк на отправку перевода, указав сумму, страну и ФИО получателя латиницей;
  • внесите в кассу банка деньги и оплатите комиссию за отправку;
  • сообщите получателю свои ФИО, сумму перевода и контрольный номер, присвоенный вашему переводу.

Или же вы можете использовать мобильное приложение MoneyGram для iOS либо для Android.

TransferGo

Это международная компания, предлагающая услуги выгодного перевода денег с минимальными комиссиями.

Обслуживает несколько десятков валют в 55 странах мира и имеет офисы по всей Европе, в частности в Лондоне, Вильнюсе, Берлине, Стамбуле и Варшаве.

Чтобы отправить деньги в Украину, вы можете воспользоваться мобильным приложением TransferGo для iOS и TransferGo для Android.

В приложении нужно зарегистрироваться, указать личные данные получателя, подтвердить вариант и способ перевода средств.

Для удобного перевода средств из-за рубежа в Украину также обратите внимание на такие системы переводов:

  • PrivatMoney;
  • IntelExpress;
  • Sigue;
  • MEEST;
  • Welsend.

Выбирайте удобный для себя способ перевода средств своим родным в Украину.

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Банки, Деньги, фінанси
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