Как перевести деньги в Украину из-за рубежа: три способа
Украинцы, которые находятся за границей, могут присылать средства своим родным в Украину. Международные переводы можно осуществлять с помощью специальных систем.
Как перевести средства з-за границы в Украину — узнавали Факты ICTV.
Сделать перевод из-за границы можно:
- через международные системы перевода средств;
- с карты на карту (с помощью Visa / Mastercard);
- с помощью SWIFT по номеру IBAN.
Выбирайте способ перевода в зависимости от возможностей вашего банка и размера комиссии.
Чтобы отправить деньги с помощью SWIFT, отправитель должен указать:
- наименование банка получателя;
- SWIFT-код банка получателя;
- номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
- наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес получателя;
- назначение платежа;
- при необходимости банк может запросить реквизиты банка-корреспондента.
А для того, чтобы осуществить перевод с карты на карту, получатель должен сообщить отправителю номер своей карты и ФИО латиницей.
Чтобы прислать деньги этими способами, следует обратиться в отделение своего банка за рубежом. Если отправитель имеет карту украинского банка, сделать перевод еще легче — с помощью мобильного приложения.
Международные системы перевода
Western Union
Это международная система срочных денежных переводов, объединяющая более 200 стран и территорий. С помощью системы можно отправлять как международные, так и внутриукраинские переводы.
Чтобы осуществить перевод через Western Union без открытия счета в зарубежном банке, вы можете воспользоваться онлайн-платформой:
- перейдите на сайт Western Union и выберите страну, в которой сейчас находитесь;
- зарегистрируйтесь в системе;
- на главной странице найдите кнопку Отправить деньги;
- среди стран-получателей выберите Украину и укажите сумму отправки;
- выберите способ оплаты комиссии и как получатель сможет забрать средства (наличные, банковский счет или дебетовая, кредитная карта);
- отправьте деньги.
Также вы можете скачать себе мобильное приложение Western Union для iOS или для Android и присылать средства в Украину быстрее.
RIA
Система международных денежных переводов RIA имеет 435 тыс. пунктов обслуживания в 160 странах мира. Отправить деньги в Украину можно онлайн на сайте либо через приложение для iOS или Android.
Механизм перевода средств схож с Western Union:
- перейдите на сайт RIA и зарегистрируйтесь;
- укажите, куда и сколько будете переводить;
- выберите способ оплаты и способ получения денег в Украине;
- ознакомьтесь с комиссией и нажмите Начать.
Подробнее ознакомиться с процессом перевода средств в Украине можно здесь.
MoneyGram
Система имеет свыше 350 тыс. точек обслуживания в более чем 200 странах мира.
С помощью MoneyGram вы можете отправлять денежный перевод из США и европейских стран.
Как перевести средства с помощью MoneyGram:
- обратитесь в ближайшее отделение банка;
- при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
- оформите бланк на отправку перевода, указав сумму, страну и ФИО получателя латиницей;
- внесите в кассу банка деньги и оплатите комиссию за отправку;
- сообщите получателю свои ФИО, сумму перевода и контрольный номер, присвоенный вашему переводу.
Или же вы можете использовать мобильное приложение MoneyGram для iOS либо для Android.
TransferGo
Это международная компания, предлагающая услуги выгодного перевода денег с минимальными комиссиями.
Обслуживает несколько десятков валют в 55 странах мира и имеет офисы по всей Европе, в частности в Лондоне, Вильнюсе, Берлине, Стамбуле и Варшаве.
Чтобы отправить деньги в Украину, вы можете воспользоваться мобильным приложением TransferGo для iOS и TransferGo для Android.
В приложении нужно зарегистрироваться, указать личные данные получателя, подтвердить вариант и способ перевода средств.
Для удобного перевода средств из-за рубежа в Украину также обратите внимание на такие системы переводов:
- PrivatMoney;
- IntelExpress;
- Sigue;
- MEEST;
- Welsend.
Выбирайте удобный для себя способ перевода средств своим родным в Украину.
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