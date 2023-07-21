В июне 2023 года украинцы задонатили на ВСУ рекордную сумму с начала войны

В июне украинцы задонатили рекордную сумму на нужды украинской армии, несмотря на то, что с начала года люди стали меньше жертвовать на ВСУ, чем в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщает платформа Опендатабот, проанализировав поступления в три крупнейших благотворительных фонда Украины — United24, Вернись живым и фонд Сергея Притулы.

По итогам исследования за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,35 млрд грн, что на 22% меньше, чем за второе полугодие 2022-го.

Большая часть средств 89% (4,93 млрд грн), которые украинцы перечислили на счета United24, предназначалась на нужды ВСУ. Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины – 0,45 млрд гривен и 0,16 млрд гривен соответственно.

В то же время в июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен — это абсолютный рекорд, отмечает платформа Опендатабот. Кроме того, это почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.

Предыдущий максимум – 2,24 млрд гривен – был собран этой платформой в июле 2022 года.

При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года — тогда United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 млрд гривен в месяц.

Также в июне на 17% возросли сборы в Вернись живым — 0,34 млрд грн, до этого украинцы донатили в среднем 0,29 млрд грн в месяц.

Что касается фонда Притулы, то рост составил 37% — в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривен, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев в среднем на счета заходило 0,16 млрд грн.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.