Ограничения на перевод средств: какую сумму можно получить на карту в 2023 году

Онлайн-банкинг — неотъемлемая часть жизни любого украинца. Не выходя из дома сегодня можно платить коммунальные платежи, покупать одежду и продукты, получать зарплату и пополнять мобильный счет.

Чтобы совершать финансовые операции, вам понадобится только смартфон, банковская карта и приложение вашего банка. Однако в отличие от наличных операций, онлайн-транзакции могут легко проследить госорганы контроля.

Какую сумму можно получать на карту одним платежом и в каких случаях вами может заинтересоваться проверка — Факты ICTV спросили у юриста Анны Златиной.

Какую сумму можно получить на карту в 2023 году

По словам Анны Златиной, законодательством не предусмотрено каких-либо лимитов по переводу денежных средств между физическими лицами.

— В разных банках свои лимиты на переводы. То есть каждый банк имеет право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Если же брать законодательство, то до 5 тыс. грн можно перечислять суммы без идентификации, а контролю подлежат денежные операции от 400 тыс. грн. Но в законе есть нюанс, что систематические или подозрительные переводы также могут подпадать под финмониторинг, даже если их сумма менее 400 тыс. грн, — добавляет юрист.

Юрист отмечает, что в Украине есть закон о финансовом мониторинге, который предусматривает, что финмониторинг может осуществляться при переводе на карту как более 400 тыс. грн, так и меньше этой суммы (при условии подозрительных переводов).

Златина добавляет, что невозможно назвать точную сумму, которую можно перевести на карту, ведь у каждого банка свои правила и лимиты.

— Национальный банк Украины устанавливает общие правила и ограничения по перечислению средств. В 2023 году — это 400 тыс. грн. Это установленный лимит, который предоставляет банкам право осуществлять контроль, но у каждого финучреждения есть свои ограничения, — говорит юрист.

Ограничения на перевод с карты на карту для физических лиц 2023

Онлайн-лимиты встроены в операционные системы приложений различных банков и универсальных платежных сервисов:

Приватбанк . Если перевод осуществляется с карты другого банка, то максимальная сумма перевода – 29 999 грн. Если средства переводятся между клиентами Приватбанка, то максимальная сумма одного перевода неограничена .

. Если перевод осуществляется с карты другого банка, то максимальная сумма перевода – Если средства переводятся между клиентами Приватбанка, то максимальная сумма одного перевода . Monobank не лимитирует взаиморасчеты между картами mono.

Универсальные сервисы ограничивают единовременную сумму перевода на уровне 25 тыс. грн, независимо от банков, выпустивших платежные средства.

Также есть суточные и месячные пределы. Они установлены для предотвращения мошенничества. Обычно за одни сутки возможно перевести до 110 тыс. грн, поделенных до 25 переводов. В месяц разрешается 100 переводов до 220 тыс. грн.

— В общем каждый банк имеет свои правила и ограничения, поэтому, чтобы узнать точную сумму, которую можно получить на карту, обращайтесь к работникам своего банка!

В каких случаях банк может заподозрить незаконный денежный оборот

По словам Златиной, подозрение могут вызвать переводы с крайних точек Украины. То есть из городов и сел, которые расположены на самой границе Украины со Словакией, Польшей или Венгрией.

— Переводы с приграничных территорий Украины считаются существенным основанием для проверки, — добавляет юрист.

Важно понимать, что почти все онлайн-платежи являются авторизованными. При оформлении карты банк получает полную информацию о клиенте, поэтому остаться незаметным при транзакциях с помощью своего карточного счета почти невозможно.

Государственные органы регулирования также обращают внимание на нетипичные случаи. Вас могут проверить, если:

На вашу карту поступают похожие по размеру суммы, которые являются регулярными. Например, ежедневно вам поступает по 500, 700 грн, или по 10-15 раз одна и та же сумма.

Большое количество переводов на карту и с нее – более 30 транзакций в день.

Много контрагентов (людей, которые присылают средства), например, когда вам ежедневно поступает по 100 грн от разных пользователей.

Переводы от граждан РФ или Беларуси.

Если вы отправляете деньги в страну-агрессора.

Операции с суммами более 400 тыс. грн. Банк имеет право заблокировать деньги до выяснения их происхождения.

— Однако каждый банк самостоятельно определяет критерии для проверки, поэтому нет четкого понимания того, в каких случаях банк заинтересуется вашими операциями, — говорит Златина.

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