Военное командование РФ пятый месяц подряд лжет об успехах на поле боя в Украине, заявляя, что якобы российские войска продвигаются к западу от Купянска в Харьковской области. Однако это действительно не соответствует действительности.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как РФ лжет об успехах на поле боя

По информации ISW, высшее российское военное командование пятый месяц подряд дает крайне неточную оценку ситуации на поле боя, абсурдно утверждая, что армия РФ наступает к западу от Купянска, хотя на самом деле город не захватывали.

В ISW отмечают, что получили доказательства, позволяющие оценить, что российские войска не удерживают консолидированные позиции в Купянске, а в городе осталось лишь несколько российских разведчиков.

В то же время в ISW не обнаружили доказательств, позволяющих оценить, на самом ли деле российские войска удерживают позиции в Большой Шапковке, Шишковке, Уголковке или Лимане.

Однако в ISW утверждают, что получили доказательства, позволяющие оценить, что российские войска проникли лишь примерно в пределах 14,2% Купянска, 6,5% Кутковки и 0,06% Лимана.

В настоящее время ISW оценивает, что российские войска находятся ближе всего в двух километрах от Шишковки и примерно в четырех километрах от Большой Шапковки.

Как утверждается, Россия доказала, что не имеет возможности выделить необходимые силы и средства для отбивания украинских контратак и проведения наступательных операций в достаточно больших масштабах, чтобы осуществить тактически и оперативно значительное продвижение поблизости, в пределах и за пределами Купянска.

Российские чиновники неоднократно делали преувеличенные заявления о продвижении на передовой в рамках когнитивной войны, основанной на ошибочном предположении, что войска РФ продвигаются одновременно по всей линии боевых действий.

Однако в ISW отмечают, что украинские оборонные линии сдерживают весенне-летнее наступление России с начала 2026 года, а ВСУ сохраняют тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, в частности, на Купянском направлении.

