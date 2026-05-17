Юлия Захарченко, редактор ленты
Взрывы в Киеве: работает ПВО по вражеским беспилотникам
В воскресенье, 17 мая, прогремели мощные взрывы в Киеве, когда российские войска пытались атаковать столицу ударными беспилотниками.
Об этом сообщает городской глава Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 17 мая 2026: какие последствия
По словам мэра Киева, в столице работали силы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотникам.
– Находитесь в укрытиях, – призвал Кличко жителей Киева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1544-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Дополняется…
