Украинские дальнобойные удары достигли Московской области РФ, несмотря на высокую концентрацию российской противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные дроны смогли достичь Московского региона, несмотря на мощную систему противовоздушной обороны РФ.

По словам главы государства, это стало ответом на российские удары и затягивание войны.

— Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и общинам. В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну, — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что украинские производители дронов и ракет продолжают работать над усилением дальнобойных возможностей.

— Дистанция от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но преодолеваем, — заявил он.

Отдельно Зеленский поблагодарил СБУ и все Силы обороны Украины за меткость.

Атака на Москву 17 мая: что известно

В ночь на 17 мая в Москве и Московской области прогремела серия взрывов на фоне масштабной атаки беспилотников.

Местные жители сообщали о работе российской ПВО в разных районах столицы РФ и Подмосковья, в частности в Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

По данным российских Telegram-каналов и OSINT-аналитиков, под ударами оказались несколько стратегических и промышленных объектов.

В частности, сообщалось о пожарах на территории технопарка Элма в Зеленограде и предприятия Ангстрем, которые работают в сфере микроэлектроники и производства электронного оборудования.

Также российские мониторинговые каналы писали о возможном поражении Московского нефтеперерабатывающего завода и наливной станции нефтепродуктов Солнечногорска в Московской области.

Кроме того, под атакой могло оказаться машиностроительное конструкторское бюро Радуга, которое специализируется на разработке крылатых ракет для армии РФ.

В сети распространяли кадры масштабных пожаров и густого черного дыма над объектами.

Из-за атаки российские власти временно ограничивали работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о якобы “сбитии” более сотни беспилотников, которые летели в направлении российской столицы.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что с 22:00 16 мая до 07:00 17 мая российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 556 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

