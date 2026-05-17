Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией.

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за Эболы

Генеральный директор ВОЗ после консультаций с Демократической Республикой Конго и Угандой официально признал вспышку болезни, вызванной штамом Bundibugyo, чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

В ВОЗ объяснили, что решение приняли из-за быстрого распространения инфекции, выявления подтвержденных случаев сразу в нескольких регионах и риска дальнейшего международного распространения вируса.

По состоянию на 16 мая 2026 года в провинции Итури в Демократической Республике Конго зафиксировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заражения, 246 под подозрением и 80 подозрительных случаев смерти. Кроме того, два подтвержденных случая (один из которых завершился трагически) обнаружили в столице Уганды Кампали (оба человека посещали Конго).

В ВОЗ отметили, что масштабы вспышки могут быть значительно больше, чем известно сейчас.

Особое беспокойство вызывает то, что в регионе фиксируют случаи смертей с симптомами геморрагической лихорадки, а также заражения среди медицинских работников. Это может свидетельствовать о передаче вируса внутри больниц и проблемах с контролем инфекции.

Дополнительными факторами риска в ВОЗ назвали гуманитарный кризис, нестабильную ситуацию с безопасностью на востоке Конго, высокую мобильность населения и большое количество неформальных медицинских учреждений.

Организация обращает внимание, что против штамма Bundibugyo пока нет утвержденных вакцин или специфического лечения.

Какие рекомендации дала ВОЗ

В ВОЗ призвали власти Конго и Уганды немедленно усилить эпидемиологический надзор, отслеживание контактов, лабораторное тестирование и контроль инфекций в медицинских учреждениях.

Организация также рекомендовала активнее привлекать местные общины, религиозных и традиционных лидеров к информированию населения о рисках и симптомах болезни.

Отдельно ВОЗ подчеркнула необходимость быстрой изоляции подтвержденных случаев и контроля за перемещением контактных лиц.

В то же время организация не рекомендует государствам закрывать границы или вводить ограничения на путешествия и торговлю, поскольку такие шаги могут осложнить реагирование на вспышку и способствовать неконтролируемому перемещению людей.

Что известно о вирусе Эбола

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, является острым инфекционным заболеванием с тяжелым геморрагическим синдромом, которое часто имеет летальный исход. Сам вирус получил название в честь реки Эбола в Заире, где его впервые обнаружили.

Эбола — это общее название для пяти видов вирусов рода Ebolavirus из семейства Filoviridae. Самыми опасными для человека считаются штаммы Заир, Судан, Таи Форест и Бундибугио.

Именно они чаще всего вызывают масштабные вспышки заболевания. В частности, штамм Заир стал причиной одной из самых тяжелых эпидемий 2014-2015 годов в Западной Африке.

Вирус передается людям от диких животных, среди которых обезьяны, летучие мыши и антилопы. После этого инфекция распространяется от человека к человеку через кровь, выделения и другие жидкости организма.

Заражение происходит через поврежденную кожу или слизистые оболочки, а также при контакте с загрязненными вещами — одеждой, постелью или медицинскими материалами.

Самый высокий риск инфицирования имеют медицинские работники, родственники больных и люди, которые контактируют с телами умерших во время похоронных ритуалов.

