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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У червні 2023 українці задонатили на ЗСУ рекордну суму з початку війни

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Фото: Pixabay

У червні українці задонатили рекордну суму на потреби української армії, попри те, що з початку року люди почали менше жертвувати на збори для ЗСУ ніж на початку повномасштабної війни. 

Про це повідомляє платформа Опендатабот, проаналізувавши надходження до трьох найбільших благодійних фондів України – United24, Повернись живим та фонд Сергія Притули.

За підсумками дослідження, за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,35 млрд грн, що на 22% менше, ніж протягом другого півріччя 2022-го.

У червні 2023 українці задонатили на ЗСУ рекордну суму з початку війни

Фото: платформа відкритих даних Опендатабот

Більшість коштів 89% (4,93 млрд грн),  які українці перерахували на рахунки United24, були призначені на потреби ЗСУ.  Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України — 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

Водночас у червні на оборону United24 отримав 2,4 млрд гривень — це абсолютний рекорд, зазначає платформа Опендатабот. Крім того, це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року.

У червні 2023 українці задонатили на ЗСУ рекордну суму з початку війни

Фото: платформа відкритих даних Опендатабот

Попередній максимум — 2,24 млрд гривень — ця платформа зібрала в липні 2022 року.

Водночас результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24 у середньому збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Також у червні на 17% зросли збори до Повернись живим — 0,34 млрд грн, до цього українці донатили у середньому 0,29 млрд грн на місяць. 

Стосовно фонду Притули, то зростання становило аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців у середньому на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

благодійні фонди, Війна в Україні, Гроші, ЗСУ
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