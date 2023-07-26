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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль

Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль

У 2023 році уряд України виділив 40 млрд грн, які інвестували у вітчизняних виробників безпілотників.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі присвяченому річниці проєкту Армія дронів. 

– Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів,  – написав прем’єр у своєму Тelegram-каналі.

Шмигаль нагадав, що ще рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 уряд зібрав понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. 

На сьогодні це вже  понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів.

– Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників, – зазначив прем’єр.

Він наголосив, що відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками та подякував усім хто наближає нашу перемогу.

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Фото: Денис Шмигаль

Безпілотники, Денис Шмигаль, Російська агресія, уряд
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