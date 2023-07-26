Цього року уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських БпЛА – Шмигаль
У 2023 році уряд України виділив 40 млрд грн, які інвестували у вітчизняних виробників безпілотників.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі присвяченому річниці проєкту Армія дронів.
– Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БпЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів, – написав прем’єр у своєму Тelegram-каналі.
Шмигаль нагадав, що ще рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 уряд зібрав понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка.
На сьогодні це вже понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів.
– Зі свого боку уряд виділив 40 млрд грн цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників, – зазначив прем’єр.
Він наголосив, що відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками та подякував усім хто наближає нашу перемогу.
Фото: Денис Шмигаль
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