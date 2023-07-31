Платежная система Payoneer для ФЛП: как регистрироваться, выводить средства и платить налоги 2023

Payoneer — удобная платежная система, которой обычно пользуются фрилансеры, чтобы получать оплату за свою работу. С Payoneer сотрудничают такие компании, как Google AdSense, Freelancer.com, Upwork.com и т.д.

Кроме того, многие украинские физические лица-предприниматели (ФЛП), работающие с иностранными клиентами, получат выплаты на платежные системы типа Wise, Revolut и Payoneer.

Факты ICTV узнавали, как ФЛП пользоваться платежной системой Payoneer, как правильно выводить деньги и платить налоги в 2023 году.

Payoneer для ФЛП: как создать аккаунт предпринимателю

На платформе Payoneer существует два типа аккаунта:

Физический, на который могут регистрироваться как физические лица, так и ФЛП.

на который могут регистрироваться как физические лица, так и ФЛП. Корпоративный — для ФЛП и для ООО/иностранного юридического лица.

Каждый ФЛП может выбирать для себя удобный вариант: если вы планируете выводить средства, например, с фриланс-бирж Upwork, Fiverr и т.д., то можно открывать физический аккаунт.

В случае, если вам важно быть получателем прибыли в реквизитах как ФЛП, тогда следует оформить корпоративный тип аккаунта (тогда в названии нужно указать PE имя и фамилию (на английском), где PE означает частный предприниматель).

Зарегистрироваться на Payoneer можно по ссылке.

Для открытия аккаунта вам понадобится:

Для физического аккаунта: фотографии паспорта хорошего качества и заполнить опросник по виду своей деятельности.

фотографии паспорта хорошего качества и заполнить опросник по виду своей деятельности. Для корпоративного аккаунта ФЛП: фото паспорта хорошего качества, заполнить опросник по своей деятельности и справка об открытии ФЛП.

Как ФЛП выводить деньги с Payoneer

Вывести средства из электронного кошелька Payoneer можно на открытый счет ФЛП в Приватбанке, monobank или другом украинском банке.

Например, если ваш счет ФЛП открыт в Приватбанке, чтобы вывести деньги с Payoneer, нужно:

Войти в свой аккаунт Payoneer.

На главной странице найдите и нажмите кнопку Вывести — На банковский счет . Если вы уже добавляли банковский счет, он автоматически появится. Если нет, система предложит это сделать.

. Если вы уже добавляли банковский счет, он автоматически появится. Если нет, система предложит это сделать. Выберите валютный баланс или баланс карты, с которой необходимо вывести средства.

Выберите валютный банковский счет ФЛП, на который вы хотите вывести средства.

Введите сумму, которую вы хотите вывести.

Нажмите Обзор и проверьте все данные.

и проверьте все данные. Нажмите Вывести. Если в вашем аккаунте включена двухфакторная аутентификация, вам нужно будет подтвердить свое лицо с помощью кода.

Теперь осталось дождаться письма с подтверждением запроса на вывод средств. В нем будут все данные о том, когда денежные средства будут зачислены на ваш банковский счет.

Как ФЛП платить налоги с выведенных денег

В мае 2023 года Государственная налоговая служба опубликовала разъяснение, по которому платежи, выведенные из платежных систем, должны облагаться налогом 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора (т.е. как доходы физлиц).

Это вызвало много вопросов у ФЛП, которые пользуются иностранными платежными системами (Payoneer, Wise, Revolut и т.п.).

— В разъяснении от налоговой отмечают, что если средства ФЛП зачислены на валютный счет ФЛП, открытый в Украине, то уплачивается единый налог. Однако если доход зачисляется на Wise или Payoneer, то такие средства считаются иностранными доходами, и уплачиваются 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, — комментирует налоговый консультант, консультант по инвестированию Ирина Гончарук.

Однако этот вопрос законодательно не до конца урегулирован. Ведь статус систем Payoneer или Wise и статус денег, поступающих на их счета, в Украине законодательно не определен. То ли это платежные системы, то ли банки, то ли финансовые учреждения — непонятно.

По словам Гончарук, согласно положению №5 Нацбанка, ФЛП должен перечислить полученные на зарубежный счет средства на свои счета в банках Украины в течение одного года.

Однако эти сроки перечисления средств не распространяются на операции по экспорту и импорту товаров, сумма которых менее 400 тыс. грн, и экспорт услуг, работ (кроме транспортных и страховых услуг и/или работ), прав интеллектуальной собственности или других неимущественных прав.

— То есть ФЛП, осуществляющие операции по экспорту или импорту товаров на сумму менее 400 тыс. грн или экспортирующие услуги, работы, права интеллектуальной собственности, не обязаны зачислять такие денежные средства на счет украинского банка в течение предельных сроков (365 календарных дней). Соответственно, управлять средствами через иностранные платежные сервисы (Wise, Paysera, Revolut, Payoneer и др.) ФЛП может в рамках упрощенной системы налогообложения, доступной украинским предпринимателям. Налоговая такие исключения не комментирует, к сожалению, – добавляет налоговый консультант.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец также отмечает, что действующее законодательство позволяет ФЛП работать через иностранные системы, уплачивая при этом единый налог.

— То есть после зачисления средств на счет иностранной платежной системы, ФЛП может перевести средства на свой счет, открытый в украинском банке, задекларировать прибыль и уплатить ЕН, — говорит юрист.

После декларации прибыли и уплаты налогов, налоговые органы не должны иметь к вам никаких претензий.

Источник: Дія.Бізнес

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