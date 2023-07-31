Платіжна система Payoneer для ФОПа: як реєструватись, виводити кошти та сплачувати податки 2023

Payoneer – зручна платіжна система, якою зазвичай користуються фрилансери, аби отримувати оплату за свою роботу. З Payoneer співпрацюють такі компанії як Google AdSense, Freelancer.com, Upwork.com тощо.

Крім того, багато українських фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють з іноземними клієнтами, отримають виплати на платіжні системи типу Wise, Revolut та Payoneer.

Факти ICTV дізнавалися, як ФОПу користуватися платіжною системою Payoneer, як правильно виводити гроші та сплачувати податки у 2023 році.

Payoneer для ФОПа: як створити акаунт підприємцю

На платформі Payoneer існує два типи акаунта:

Фізичний, на який можуть реєструватися як фізичні особи, так і ФОПи.

на який можуть реєструватися як фізичні особи, так і ФОПи. Корпоративний — для ФОПів та для ТОВ/закордонної юридичної особи.

Кожен ФОП може обирати для себе зручний варіант: якщо ви плануєте виводити кошти, наприклад, з фриланс бірж Upwork, Fiverr тощо, то можна відкривати фізичний акаунт.

У випадку, якщо вам важливо бути отримувачем прибутку у реквізитах як ФОП, тоді варто оформити корпоративний тип акаунту (тоді в назві потрібно вказати PE ім’я та прізвище (англійською), де PE означає приватний підприємець).

Зареєструватись на Payoneer можна за посиланням.

Для відкриття акаунту вам знадобиться:

Для фізичного акаунту: фотографії паспорта хорошої якості та заповнити опитувальник по виду своєї діяльності.

фотографії паспорта хорошої якості та заповнити опитувальник по виду своєї діяльності. Для корпоративного акаунту ФОП: фото паспорта хорошої якості, заповнити опитувальник по своїй діяльності та довідка про відкриття ФОП.

Як ФОП виводити гроші з Payoneer

Вивести кошти з електронного гаманця Payoneer можна на відкритий рахунок ФОП в Приватбанку, monobank чи іншому українському банку.

Наприклад, якщо ваш рахунок ФОП відкритий в Приватбанку, щоб вивести гроші з Payoneer потрібно:

Увійти до свого облікового запису Payoneer.

На головній сторінці знайдіть та натисніть на кнопку Вивести – На банківський рахунок . Якщо ви вже додавали банківський рахунок, він автоматично зʼявиться. Якщо ні, система запропонує це зробити.

. Якщо ви вже додавали банківський рахунок, він автоматично зʼявиться. Якщо ні, система запропонує це зробити. Виберіть валютний баланс або баланс картки, з якої потрібно вивести кошти.

Виберіть валютний банківський рахунок ФОП, на який ви бажаєте вивести кошти.

Введіть суму, яку ви бажаєте вивести.

Натисніть Огляд та перевірте усі дані.

та перевірте усі дані. Натисніть Вивести, щоб надіслати запит на виведення коштів. Якщо у вашому обліковому записі включена двофакторна автентифікація, вам потрібно буде підтвердити свою особу за допомогою коду.

Тепер залишилось дочекатися листа з підтвердженням запиту на виведення коштів. У ньому будуть усі дані про те, коли кошти будуть зараховані на ваш банківський рахунок.

Як ФОП сплачувати податки з виведених грошей

У травні 2023 року Державна податкова служба опублікувала роз’яснення, за яким платежі, виведені з платіжних систем, мають оподатковуватися 18% ПДФО + 1,5% військового збору (тобто, як доходи фізосіб).

Це викликала багато питань у ФОПів, які користуються іноземними платіжними системами (Payoneer, Wise, Revolut тощо).

– У розʼяснені від податкової зазначають, що якщо кошти ФОП зараховані на валютний рахунок ФОП, відкритий в Україні, то сплачується єдиний податок. Проте, якщо дохід зараховується на Wise чи Payoneer, то такі кошти вважаються іноземними доходами, та сплачуються 18% ПДФО та 1,5 % воєнного збору, – коментує податковий консультант, консультант з інвестування Ірина Гончарук.

Проте це питання законодавчо не до кінця неврегульоване. Адже статус систем Payoneer чи Wise, та статус грошей, які надходять на їхні рахунки, в Україні законодавчо не визначений. Чи це платіжні системи, чи банки, чи фінансові установи – не зрозуміло.

За словами Гончарук, згідно з положенням №5 Нацбанку, ФОП має перерахувати отримані на закордонний рахунок кошти на свої рахунки у банках України протягом одного року.

Проте ці строки перерахування коштів не поширюються на операції з експорту та імпорту товарів, сума яких менш як 400 тис. грн та експорт послуг, робіт (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), прав інтелектуальної власності або інших немайнових прав.

– Тобто ФОПи, які здійснюють операції з експорту або імпорту товарів на суму менш ніж 400 тис. грн або експортують послуги або роботи, права інтелектуальної власності, не зобов’язані зараховувати такі грошові кошти на рахунок українського банку протягом граничних строків (365 календарних днів). Відповідно, керувати коштами через іноземні платіжні сервіси (Wise, Paysera, Revolut, Payoneer тощо), ФОП може в межах спрощеної системи оподаткування, доступної українським підприємцям. Податкова такі виключення не коментує, на жаль, – додає податковий консультант.

Юриста та адвоката Ростислава Кравця теж наголошує, що чинне законодавство дозволяє ФОПам працювати через іноземні системи, сплачуючи при цьому єдиний податок.

– Тобто після зарахування коштів на рахунок іноземної платіжної системи, ФОП може переказати кошти на свій рахунок, відкритий в українському банку, задекларувати прибуток і сплатити ЄП, – каже юрист.

Після декларації прибутку та сплати податків, податкові органи не повинні мати до вас жодних претензій.

Джерело: Дія.Бізнес

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