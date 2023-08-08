Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар в обменниках несколько подорожали: курс валют в Украине 8 августа
В понедельник, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,16 грн/€. Это на 16 копеек дороже, чем в понедельник.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$.
Какой курс валют в банках Украины 08.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,75
|41,75
|Доллар
|36,80
|37,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,55
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,10
|Доллар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,75
|Доллар
|36,95
|37,60
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Один из символов национального сопротивления: почему все так полюбили Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.Артур Свинаренко