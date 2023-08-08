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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро и доллар в обменниках несколько подорожали: курс валют в Украине 8 августа

курс євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,16 грн/€. Это на 16 копеек дороже, чем в понедельник.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$.

Какой курс валют в банках Украины 08.08.2023:

Курс валют в Украине на 08.08.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,45
Доллар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,75 41,75
Доллар 36,80 37,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,55
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,10
Доллар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,75
Доллар 36,95 37,60
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара, Ощадбанк, ПриватБанк
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