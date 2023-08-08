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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро та долар в обмінниках дещо здорожчали: курс валют в Україні 8 серпня

курс євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 8 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,16 грн/€. Це на 16 копійок дорожче, ніж у понеділок.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,45
Долар 36,75 37,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,75 41,75
Долар 36,80 37,75

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,55
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,10
Долар 36,80 37,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,65 41,75
Долар 36,95 37,60
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Україні, Курс долара, Ощадбанк, ПриватБанк
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