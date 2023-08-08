Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро та долар в обмінниках дещо здорожчали: курс валют в Україні 8 серпня
У понеділок, 8 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,16 грн/€. Це на 16 копійок дорожче, ніж у понеділок.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$.
Який курс валют у банках України 08.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,45
|Долар
|36,75
|37,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,75
|41,75
|Долар
|36,80
|37,75
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,25
|41,55
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,10
|Долар
|36,80
|37,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,75
|Долар
|36,95
|37,60
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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