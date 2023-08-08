Євро та долар в обмінниках дещо здорожчали: курс валют в Україні 8 серпня

Один із символів національного спротиву: чому усі так полюбили Javelin

Американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin під час великої війни не лише добре зарекомендував себе у бойових умовах, а й став одним із найвідоміших символів нашої оборони та спротиву російським окупантам.

7 Серпня, 18:01

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