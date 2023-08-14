Экспертное мнение: достигла ли доходность депозитов своего пика

В конце июля регулятор принял решение о снижении учетной ставки до 22%. Фактически, пик учетной ставки уже зафиксирован (это 25%).

Финансисты убеждены: чего сейчас не стоит делать, так это хранить значительные объемы сбережений дома. Деньги должны работать, иначе их покупательная способность будет обесцениваться. Это касается как гривны (прогноз инфляции 15% на 2023 год), так и доллара США и евро (прогноз инфляции 4-5% на 2023 год).

Среди самых популярных способов сохранения средств в Украине удерживают первенство банковские депозиты.

Актуальное состояние этого рынка комментирует заместитель председателя правления COMINBANK Борис Рафалович.

По его словам, большинство граждан, которые выбирают депозиты, придерживаются мнения, что лучше сохранить накопления в банке даже с невысоким процентом, чем держать дома и подвергать их ряду рисков, в частности обусловленных войной.

Рост спроса именно на депозитные программы мы фиксировали еще с мая 2022 года. В прошлом году банк ежемесячно привлекал 60-80 млн грн депозитов физических лиц, и большая часть из них — были новыми вкладчиками.

— Статистика следующая: самым популярным вариантом размещения депозитов в гривне является период от 6 месяцев до 1 года.

Развитию именно гривневых депозитных программ ощутимо способствовали эффективные меры НБУ по популяризации гривны. Сейчас родная валюта обоснованно надежна для сохранения и приумножения состояния.

Кроме введения успешных мер в сфере валютного регулирования, государство обязалось гарантировать 100% возврат вкладов физическим лицам в течение действия военного положения и трех месяцев после его окончания. Не имеет значения — речь идет о депозите на обозначенный срок, касается ли средств на банковском счете, вкладчикам гарантируется выплата всей суммы, независимо от типа валюты.

Сегодня 70% вкладов в COMINBANK — именно в гривне, что свидетельствует о доверии клиентов к национальной валюте. 30% клиентов предпочитают валюту иностранную. Даже в периоды колебания курса изменений в этой пропорции мы не испытывали.

Самый популярный депозит от COMINBANK — Максимальный доход. Самая высокая доходность, которую клиенты могут получить по условиям последнего – до 18,25% годовых с учетом дополнительного бонуса. Для военнослужащих и их семей действует специальное предложение – +1% годовых к действующей ставке в национальной валюте.

Клиенты, которым пока не удалось сэкономить 200-300 тыс. грн и более — также активно пользуются депозитными продуктами (в банке можно открыть депозит от 1 тыс. грн), в таком случае полученные проценты служат семье как дополнительная ежемесячная надбавка к заработной плате или пенсии.

Акционерное общество Коминбанк (COMINBANK) — универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По итогам 1-го квартала 2023 года от рейтингового агентства Стандарт-Рейтинг (Украина) АО Коминбанк вошел в топ-12 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами.

Владельцем существенного участия является Стефан Пол Пинтер — основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

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