Експертна думка: чи досягла дохідність депозитів свого піка

Наприкінці липня регулятор ухвалив рішення щодо зниження облікової ставки до 22%. Фактично, пік облікової ставки вже зафіксований (це 25%).

Фінансисти переконані: чого зараз не варто робити, так це зберігати значні обсяги заощаджень вдома. Гроші повинні працювати, інакше їх купівельна спроможність знецінюватиметься. Це стосується як гривні (прогноз інфляції 15% на 2023 рік), так і долара США та євро (прогноз інфляції 4-5% на 2023 рік).

Серед найпопулярніших способів збереження коштів в Україні утримують першість банківські депозити.

Актуальний стан цього ринку коментує заступник голови правління COMINBANK Борис Рафалович.

За його словами, більшість громадян, які обирають депозити, дотримується думки, що краще зберегти накопичення у банку навіть з невисоким відсотком, ніж тримати вдома і наражати їх на низку ризиків, зокрема зумовлених війною.

Зростання попиту саме на депозитні програми ми фіксували ще з травня 2022 року. Минулого року банк щомісяця залучав 60-80 млн грн депозитів фізичних осіб, і більша частина з них — були новими вкладниками.

– Статистика наступна: найпопулярнішим варіантом розміщення депозитів у гривні є період від 6 місяців до 1 року.

Розвитку саме гривневих депозитних програм відчутно сприяли ефективні заходи НБУ з популяризації гривні. Наразі рідна валюта є обґрунтовано надійною для збереження та примноження статків.

Окрім запровадження успішних заходів у сфері валютного регулювання, держава взяла на себе зобов’язання гарантувати 100% повернення вкладів фізичним особам протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його закінчення. Не має значення – йдеться про депозит на окреслений термін, чи стосується коштів на банківському рахунку, вкладникам гарантується виплата усієї суми, незалежно від типу валюти.

Сьогодні 70% вкладів у COMINBANK — саме у гривні, що свідчить про довіру клієнтів до національної валюти. 30% клієнтів надають перевагу валюті іноземній. Навіть у періоди коливання курсу змін у цій пропорції ми не відчували.

Найпопулярніший депозит від COMINBANK — Максимальний дохід. Найвища дохідність, яку клієнти можуть отримати за умовами останнього – до 18,25% річних з урахуванням додаткового бонусу. Для військовослужбовців і їх родин діє спеціальна пропозиція – +1% річних до чинної ставки в національній валюті.

Клієнти, яким поки що не вдалося заощадити 200-300 тис. грн і більше – також активно користуються депозитними продуктами (у банку можна відкрити депозит від 1 тис. грн), в такому разі отримані відсотки слугують родині як додаткова щомісячна надбавка до заробітної плати або пенсії.

Акціонерне товариство Комінбанк (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За підсумками 1-го кварталу 2023 року від рейтингового агентства Стандарт-Рейтинг (Україна) АТ Комінбанк увійшов до топ-12 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами.

Власником істотної участі є Стефан Пол Пінтер – засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керівної компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).

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