Експертна думка: чи досягла дохідність депозитів свого піка
Наприкінці липня регулятор ухвалив рішення щодо зниження облікової ставки до 22%. Фактично, пік облікової ставки вже зафіксований (це 25%).
Фінансисти переконані: чого зараз не варто робити, так це зберігати значні обсяги заощаджень вдома. Гроші повинні працювати, інакше їх купівельна спроможність знецінюватиметься. Це стосується як гривні (прогноз інфляції 15% на 2023 рік), так і долара США та євро (прогноз інфляції 4-5% на 2023 рік).
Серед найпопулярніших способів збереження коштів в Україні утримують першість банківські депозити.
Актуальний стан цього ринку коментує заступник голови правління COMINBANK Борис Рафалович.
За його словами, більшість громадян, які обирають депозити, дотримується думки, що краще зберегти накопичення у банку навіть з невисоким відсотком, ніж тримати вдома і наражати їх на низку ризиків, зокрема зумовлених війною.
Зростання попиту саме на депозитні програми ми фіксували ще з травня 2022 року. Минулого року банк щомісяця залучав 60-80 млн грн депозитів фізичних осіб, і більша частина з них — були новими вкладниками.
– Статистика наступна: найпопулярнішим варіантом розміщення депозитів у гривні є період від 6 місяців до 1 року.
Розвитку саме гривневих депозитних програм відчутно сприяли ефективні заходи НБУ з популяризації гривні. Наразі рідна валюта є обґрунтовано надійною для збереження та примноження статків.
Окрім запровадження успішних заходів у сфері валютного регулювання, держава взяла на себе зобов’язання гарантувати 100% повернення вкладів фізичним особам протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його закінчення. Не має значення – йдеться про депозит на окреслений термін, чи стосується коштів на банківському рахунку, вкладникам гарантується виплата усієї суми, незалежно від типу валюти.
Сьогодні 70% вкладів у COMINBANK — саме у гривні, що свідчить про довіру клієнтів до національної валюти. 30% клієнтів надають перевагу валюті іноземній. Навіть у періоди коливання курсу змін у цій пропорції ми не відчували.
Найпопулярніший депозит від COMINBANK — Максимальний дохід. Найвища дохідність, яку клієнти можуть отримати за умовами останнього – до 18,25% річних з урахуванням додаткового бонусу. Для військовослужбовців і їх родин діє спеціальна пропозиція – +1% річних до чинної ставки в національній валюті.
Клієнти, яким поки що не вдалося заощадити 200-300 тис. грн і більше – також активно користуються депозитними продуктами (у банку можна відкрити депозит від 1 тис. грн), в такому разі отримані відсотки слугують родині як додаткова щомісячна надбавка до заробітної плати або пенсії.
Акціонерне товариство Комінбанк (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За підсумками 1-го кварталу 2023 року від рейтингового агентства Стандарт-Рейтинг (Україна) АТ Комінбанк увійшов до топ-12 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами.
Власником істотної участі є Стефан Пол Пінтер – засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керівної компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова