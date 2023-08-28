Никто не уничтожит, государство защитит: Зеленский предложил создать единый орган по проверкам бизнеса

Государство и бизнес должны пойти навстречу друг другу, поэтому стоит создать единый орган, который будет заниматься проверками. Такой вариант предложил президент Украины Владимир Зеленский.

— Бизнес не должен давать взяток. Это факт. Бизнес никто не уничтожит, мы точно защитим, — подчеркнул глава государства.

По словам президента, сейчас построена платформа, в рамках ведения которой раз в одну или две недели экономические советники встречаются с представителями бизнеса и снимают вопросы. В то же время он отметил, что это действительно несистемное решение.

— Они не желают никаких проверок. Они сказали, что стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам. Но это баланс. Для меня как для президента. Баланс во время войны очень сложно держать, — обратил внимание он.

По его словам, это условия от Международного валютного фонда и Европейской комиссии. Если Украина не вернет налоговую систему и проверки, которые существовали до начала полномасштабной войны, тогда возникнут дополнительные вопросы во время переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Зеленский отметил, что он пытается найти баланс между европейским законодательством и запросом бизнеса. В частности, глава государства предложил бизнесу посоветовать изменения в законодательстве, что только один орган имеет право проводить проверки.

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