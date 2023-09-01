Криптовалютой называют цифровые деньги, основанные на технологии блокчейн. Если сравнивать криптовалюту с гривной, долларом или другой фиатной валютой, то у крипты нет центрального органа, который управляет и поддерживает постоянную стоимость криптовалюты.

Несмотря на то, что курс криптовалюты постоянно меняется, множество украинцев держат цифры на своих кошельках. Сколько процентов украинцев являются держателями криптовалюты в 2023 году – читайте в материале.

Сколько % украинцев являются держателями криптовалюты

По состоянию на 2023 год более 6 млн украинцев владеют криптовалютами. В прошлом году наша страна заняла третье место в рейтинге принятия цифровых денег. По данным исследовательской компании Tripple A, процент граждан, имеющий криптовалюту в Украине, за год вырос более чем на 2%.

Сколько процентов украинцев являются держателями криптовалюты

В 2022 году криптоактивами владели 15,72% населения. Пока свежие локальные исследования аудитории по состоянию на 2023 год отсутствуют. Однако количество держателей цифровых денег с каждым днем все больше растет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.