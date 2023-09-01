Криптовалютою називають цифрові гроші, які засновані на технології блокчейн. Якщо порівнювати криптовалюту з гривнею, доларом або іншою фіатною валютою, то в крипти немає центрального органу, який керує та підтримує постійну вартість криптовалюти.

Не дивлячись на те, що курс криптовалюти постійно змінюється, безліч українців тримають цифри на своїх гаманцях. Скільки відсотків українців є тримачами криптовалюти у 2023 році – читайте в матеріалі.

Скільки % українців є тримачами криптовалюти

Станом на 2023 рік понад 6 млн українців володіють криптовалютами. Минулого року наша країна посіла третє місце в рейтингу прийняття цифрових грошей населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток громадян, який має криптовалюту в Україні, за рік зріс на понад 2%.

Скільки відсотків українців є тримачами криптовалюти

У 2022 році криптоактивами володіли 15,72% населення. Поки що свіжі локальні дослідження аудиторії станом на 2023 рік відсутні. Однак кількість тримачів цифрових грошей з кожним днем все більше росте.

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