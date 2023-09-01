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В первый день осени евро подешевел: курс валют 1 сентября

курс євро
Фото: Pixabay

В пятницу, 1 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,74 грн/€1. Это на 5 копеек дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 01.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,6 41,6
Доллар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,7 41,7
Доллар 37,5 38,3

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 41,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,80
Доллар 37,5 38,2

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,9 41,9
Доллар 37,5 38,3
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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