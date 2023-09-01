В первый день осени евро подешевел: курс валют 1 сентября
В пятницу, 1 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,74 грн/€1. Это на 5 копеек дешевле, чем вчера.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 01.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,6
|41,6
|Доллар
|37,3
|37,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,7
|41,7
|Доллар
|37,5
|38,3
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,80
|Доллар
|37,5
|38,2
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,9
|41,9
|Доллар
|37,5
|38,3
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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