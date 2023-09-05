Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября

євро
Фото: Pixabay

Во вторник, 5 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,50 грн/€1. Это на 12 копеек дешевле, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 05.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 37,05 37,65

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 37,00 37,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,53 40,90
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,50 41,30
Доллар 37,30 38,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,45
Доллар 37,20 38,00
Читайте также
НБУ смягчил ограничения по продаже безналичной валюты населению
долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евро в обменниках подешевел: курс валют в Украине 4 сентября
Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября
Когда произойдет переход к плавающему курсу гривны к доллару: ответ главы Нацбанка
Гроші, гривні та долар
Доллар может подорожать. Эксперт рассказал, чего ожидать от валюты в сентябре
Долари
В первый день осени евро подешевел: курс валют 1 сентября
курс євро
Евро резко подорожал: курс валют 31 августа
курс євро

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (04.09.2023)
Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (04.09.2023)
Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (04.09.2023)
Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь