Доллар и евро в обменниках банков подешевели: курс валют 5 сентября
Во вторник, 5 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,50 грн/€1. Это на 12 копеек дешевле, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 05.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,05
|37,65
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|37,00
|37,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,53
|40,90
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,50
|41,30
|Доллар
|37,30
|38,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,45
|Доллар
|37,20
|38,00
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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