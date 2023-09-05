Долар і євро в обмінниках банків подешевшали: курс валют 5 вересня
У вівторок, 5 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,50 грн/€1. Це на 12 копійок дешевше, аніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 05.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,15
|Долар
|37,05
|37,65
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|37,00
|37,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,53
|40,90
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,50
|41,30
|Долар
|37,30
|38,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,45
|Долар
|37,20
|38,00
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна