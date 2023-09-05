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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар і євро в обмінниках банків подешевшали: курс валют 5 вересня

євро
Фото: Pixabay

У вівторок, 5 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,50 грн/€1. Це на 12 копійок дешевше, аніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 05.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 37,05 37,65

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 37,00 37,95

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,53 40,90
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,50 41,30
Долар 37,30 38,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,45
Долар 37,20 38,00
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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