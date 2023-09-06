За август международные резервы Украины уменьшились на 3,2%: НБУ назвал причину
В августе международные резервы Украины снизились на 3,2% на фоне интервенций Нацбанка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли почти 40,4 млрд долларов США.
Указано, что эти интервенции в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.
В Нацбанке отметили, что в течение августа 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Так, в августе Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 453,8 млн долл. США и выкупил в резервы — 4,5 млн долл. США. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2 449,3 млн долл. США.
Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 664,4 млн долл. США. Из этой суммы:
- 1 632,9 млн долл. США — макрофинансовая помощь от ЕС;
- 21,9 млн долл. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 306,5 млн долл. США, из которых 169,1 млн долл. США — долга перед Всемирным банком, 63,7 млн долл. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, остальные — долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379,6 млн долл. США.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В августе в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 120,5 млн долл. США.
В НБУ также добавили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.
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