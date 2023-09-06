За серпень міжнародні резерви України зменшились на 3,2%: НБУ назвав причину

У серпні міжнародні резерви України знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій Нацбанку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили майже 40,4 млрд доларів США.

Зазначено, що ці інтервенції значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

У Нацбанку зауважили, що упродовж серпня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Так, у серпні Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 453,8 млн дол. США та викупив до резервів – 4,5 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 2 449,3 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 664,4 млн дол. США. З цієї суми:

1 632,9 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

21,9 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 306,5 млн дол. США, з яких 169,1 млн дол. США – боргу перед Світовим банком, 63,7 млн дол. США – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,6 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 120,5 млн дол. США.

У НБУ також додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Раніше у Нацбанку розповіли, що впливатиме на інфляцію в Україні після війни.

Джерело : НБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.