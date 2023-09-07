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Доллар и евро в обменниках банков подорожали: курс валют 7 сентября

курс євро
Фото: Pixabay

В четверг, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,29 грн/€1. Это на 4 копейки дороже, чем днем ранее.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 07.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта  Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 37,30 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта  Покупка Продажа
Евро 39,30 40,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта  Покупка Продажа
Евро 40,30 41,10
Доллар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта  Покупка Продажа
Евро 40,20 41,25
Доллар 37,25 37,95
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
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