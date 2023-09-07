Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 7 вересня
У четвер, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,29 грн/€1. Це на 4 копійки дорожче, ніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 07.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|37,30
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,30
|40,65
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,10
|Долар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,25
|Долар
|37,25
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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