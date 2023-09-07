Долар і євро в обмінниках банків подорожчали: курс валют 7 вересня

У четвер, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,29 грн/€1. Це на 4 копійки дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 07.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,20 Долар 37,30 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,30 40,65 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,10 Долар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,25 Долар 37,25 37,95

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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