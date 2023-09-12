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Рада планирует увеличить расходы на оборону более чем на 300 млрд грн

Верховна рада
Фото: УНИАН

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить государственный бюджет на 2023 год примерно на 317 млрд грн.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Большинство денег нужны на нужды обороны: 195,7 млрд грн — для Вооруженных Сил Украины, 39,7 млрд грн — для Национальной гвардии, 20,4 млрд грн — для Государственной пограничной службы.

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Еще 13,2 млрд грн будут предусмотрены для расходов на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ, 4,4 млрд грн — на изготовление оружия и боеприпасов.

— Большую часть необходимых средств нам придется занимать — почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов, — объяснила Пидласа.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц на 16,5 млрд грн и направить 1,2 млрд грн Министерству иностранных дел, в частности, для создания дипломатических учреждений в странах Африки и странах Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву.

Пидласа заявила, что изменения в бюджет должны рассмотреть до конца сентября.

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Источник: Верховная Рада
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