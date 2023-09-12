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Економіка
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Рада планує збільшити видатки на оборону на понад 300 млрд грн

Верховна рада
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити державний бюджет на 2023 рік приблизно на 317 млрд грн.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Більшість грошей потрібні на потреби оборони: 195,7 млрд грн – для Збройних сил України, 39,7 млрд грн – для Національної гвардії, 20,4 млрд грн – для Державної прикордонної служби.

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Ще 13,2 млрд грн будуть передбачені для видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ, 4,4 млрд грн – на виготовлення зброї та боєприпасів.

– Більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів, – пояснила Підласа.

Крім того, законопроєктом пропонується збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ, зокрема, для створення дипломатичних установ в країнах Африки та країнах Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права.

Підласа заявила, що зміни до бюджету мають розглянути до кінця вересня.

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Джерело: Верховна Рада
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