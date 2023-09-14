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Юлия Соколова, редактор ленты

Еще на два года: Украина и Молдова продлили “транспортный безвиз”

Україна-Молдова, кордон
Фото: Getty Images

Украина и Молдова согласовали продление до конца 2025 года “транспортного безвиза” – Соглашения о либерализации грузовых перевозок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины.

Документ значительно упрощает двусторонние и транзитные грузоперевозки автомобильным транспортом между двумя странами. Для этого не требуются специальные разрешения.

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В министерстве объяснили, что это поможет нарастить экспорт из Украины в условиях войны.

– Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы – один из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей, — отметил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков.

Украина и Молдова сейчас работают над верификацией всех автобусных маршрутов и упрощением процедуры их открытия перевозчиками.

Соглашение о транспортном безвизе с Молдовой было подписано в августе 2022 года. Оно должно было действовать до конца этого года, но предусмотрена возможность пролонгации документа с согласия сторон.

Недавно Украина подписала с Молдовой соглашение о строительстве моста на совместной границе, в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

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Еще на два года: Украина и Молдова продлили “транспортный безвиз”

Источник: Минвосстановления Украины

Безвіз, вантажні перевезення, Кабінет міністрів, Александр Кубраков, Україна-Молдова
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