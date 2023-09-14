Ще на два роки: Україна і Молдова продовжили “транспортний безвіз”
Україна та Молдова погодили продовження до кінця 2025 року “транспортного безвізу” – Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства відновлення України.
Документ значно спрощує двосторонні та транзитні вантажні перевезення автомобільним транспортом між двома країнами. Для цього не потрібні спеціальні дозволи.
У міністерстві пояснили, що це допоможе наростити експорт з України в умовах війни.
– Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним з інструментів налагодження та нарощення наших експортних можливостей, – наголосив віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков.
Україна та Молдова зараз також працюють над верифікацією всіх автобусних маршрутів та спрощенням процедури їх відкриття перевізниками.
Угода про транспортний безвіз із Молдовою була підписана у серпні 2022 року. Вона мала діяти до кінця цього року, але передбачена можливість пролонгації документа за згодою сторін.
Нещодавно Україна підписала з Молдовою угоду про будівництво мосту на спільному кордоні, в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.
Джерело: Мінвідновлення України
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