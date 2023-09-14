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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Ще на два роки: Україна і Молдова продовжили “транспортний безвіз”

Україна-Молдова, кордон
Фото: Getty Images

Україна та Молдова погодили продовження до кінця 2025 року “транспортного безвізу” – Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства відновлення України.

Документ значно спрощує двосторонні та транзитні вантажні перевезення автомобільним транспортом між двома країнами. Для цього не потрібні спеціальні дозволи.

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У міністерстві пояснили, що це допоможе наростити експорт з України в умовах війни.

– Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним з інструментів налагодження та нарощення наших експортних можливостей, – наголосив віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков.

Україна та Молдова зараз також працюють над верифікацією всіх автобусних маршрутів та спрощенням процедури їх відкриття перевізниками.

Угода про транспортний безвіз із Молдовою була підписана у серпні 2022 року. Вона мала діяти до кінця цього року, але передбачена можливість пролонгації документа за згодою сторін.

Нещодавно Україна підписала з Молдовою угоду про будівництво мосту на спільному кордоні, в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

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Джерело: Мінвідновлення України

Безвіз, вантажні перевезення, Кабінет міністрів, Олександр Кубраков, Україна-Молдова
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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Ще на два роки: Україна і Молдова продовжили “транспортний безвіз”
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