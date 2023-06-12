Украина и Молдова построят мост через Днестр
Украина подписала с Молдовой соглашение о строительстве моста на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
Соответствующее соглашение подписали вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.
Отмечается, что подписание соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году президентами Украины и Молдовы. Хотя российское вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, впрочем критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным.
– Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья, – пояснил Кубраков.
Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь — Косеуц, которая не работает в течение нескольких лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств, отметили в министерстве.
Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска Могилев-Подольский — Отач, через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.
Общая длина моста составляет более 1400 метров. Искусственное сооружение будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон.
Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентирования лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.
Фото: Министерство инфраструктуры Украины