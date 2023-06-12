Украина подписала с Молдовой соглашение о строительстве моста на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующее соглашение подписали вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

Отмечается, что подписание соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году президентами Украины и Молдовы. Хотя российское вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, впрочем критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным.

– Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья, – пояснил Кубраков.

Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе Ямполь — Косеуц, которая не работает в течение нескольких лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств, отметили в министерстве.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска Могилев-Подольский — Отач, через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Общая длина моста составляет более 1400 метров. Искусственное сооружение будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентирования лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

