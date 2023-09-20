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Экономика
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Евро резко подорожал: курс валют в Украине 20 сентября

долари
Фото: Unsplash

В среду, 20 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,15 грн/€1. Это на 16 копеек больше, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 20.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,7 38,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,65
Доллар 38,10 38,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,15 40,47
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,20
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,10
Доллар 37,65 38,25
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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