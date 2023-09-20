Евро резко подорожал: курс валют в Украине 20 сентября
В среду, 20 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,15 грн/€1. Это на 16 копеек больше, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 20.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,7
|38,3
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,65
|Доллар
|38,10
|38,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,15
|40,47
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,20
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,10
|Доллар
|37,65
|38,25
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко