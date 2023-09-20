Євро різко здорожчало: курс валют в Україні 20 вересня
У середу, 20 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,15 грн/€1. Це на 16 копійок більше, ніж день тому.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 20.09.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,7
|38,3
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,65
|41,65
|Долар
|38,10
|38,95
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,15
|40,47
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,70
|41,20
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,10
|Долар
|37,65
|38,25
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко