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Доллар и евро круто подешевели в обменниках: курс валют 22 сентября

Гривня - долар
Фото: УНИАН

Официальный курс евро продолжает дешеветь — Национальный банк Украины на 22 сентября установил курс на уровне 38,89 грн. Накануне евро стоило 39,13 грн. То есть европейская валюта подешевела на 24 коп.

Курс доллара Нацбанк оставляет на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 22.09.2023:

Курс валют в Украине на 22.09.2023: сколько стоит доллар и евро

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Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,20
Доллар 37,40 38,00

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,70 38,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,00 40,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,50 41,00
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,25 37,85
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, Ощадбанк, ПриватБанк
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