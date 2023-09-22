Марта Бондаренко, редактор ленты
Доллар и евро круто подешевели в обменниках: курс валют 22 сентября
Официальный курс евро продолжает дешеветь — Национальный банк Украины на 22 сентября установил курс на уровне 38,89 грн. Накануне евро стоило 39,13 грн. То есть европейская валюта подешевела на 24 коп.
Курс доллара Нацбанк оставляет на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 22.09.2023:
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,20
|Доллар
|37,40
|38,00
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,70
|38,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,00
|40,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,50
|41,00
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37,25
|37,85
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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