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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Долар та євро різко здешевшали в обмінниках: курс валют 22 вересня

Гривня - долар
Фото: УНІАН

Офіційний курс євро продовжує дешевшати – Національний банк України на 22 вересня встановив курс на рівні 38,89 грн. Напередодні євро коштувало 39,13 грн. Тобто європейська валюта здешевшала на 24 коп.

Курс долара Нацбанк залишає на рівні 36,56 грн.

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Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 37,40 38,00

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 41,40
Долар 37,70 38,65

Курс валют у Монобанку:

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара, Ощадбанк, ПриватБанк
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