Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долар та євро різко здешевшали в обмінниках: курс валют 22 вересня
Офіційний курс євро продовжує дешевшати – Національний банк України на 22 вересня встановив курс на рівні 38,89 грн. Напередодні євро коштувало 39,13 грн. Тобто європейська валюта здешевшала на 24 коп.
Курс долара Нацбанк залишає на рівні 36,56 грн.
Який курс валют у банках України 22.09.2023:
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Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|37,40
|38,00
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|41,40
|Долар
|37,70
|38,65
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,00
|40,35
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,50
|41,00
|Долар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,75
|40,75
|Долар
|37,25
|37,85
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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