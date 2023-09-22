Долар та євро різко здешевшали в обмінниках: курс валют 22 вересня

Яку їжу не можна перевозити через кордон – список

Терміново

У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети

Терміново

РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий

У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування

Прибудуть до України наступного тижня: характеристики та особливості танків Abrams