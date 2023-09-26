Евро минимально подешевел: курс валют 26 сентября
Во вторник, 26 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,87 грн/€1. Это на 3 копейки меньше, чем день назад.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 26.09.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,35
|41,35
|Доллар
|37,60
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,85
|40,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|40,70
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,75
|40,75
|Доллар
|37,40
|38,00
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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