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Евро минимально подешевел: курс валют 26 сентября

євро
Фото: Unsplash

Во вторник, 26 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,87 грн/€1. Это на 3 копейки меньше, чем день назад.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 26.09.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,15
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,35 41,35
Доллар 37,60 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,85 40,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 40,70
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,75 40,75
Доллар 37,40 38,00
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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