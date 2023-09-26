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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро мінімально здешевшало: курс валют 26 вересня

євро
Фото: Unsplash

У вівторок, 26 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,87 грн/€1. Це на 3 копійки менше, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 26.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,15 41,15
Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,35 41,35
Долар 37,60 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,85 40,15
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 40,70
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,75 40,75
Долар 37,40 38,00
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

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