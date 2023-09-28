Сольский и посольство США запускают стратегические проекты спасения озимых и разминирования — политолог

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский вместе с американскими партнерами запустили стратегические проекты спасения озимых, обеспечив украинских фермеров 12 тыс. тонн удобрений.

Об этом в своем блоге сообщил политолог Владимир Сонюк.

– Таким образом министр вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и американским посольством фактически спасает украинских фермеров, обеспечивая озимые удобрениями, – написал блогер.

По его словам, во время недавней встречи с журналистами министр агрополитики подчеркнул неоценимый вклад американских партнеров, которые фактически вытаскивают Украину из пропасти, и предостерег от трансляции критики в адрес Соединенных Штатов, которая является частью российских нарративов.

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– Это один из многих стратегических проектов, которые осуществляются Министерством агрополитики в тесном сотрудничестве с главными союзниками Украины. Суть проекта в том, что теперь микро-, малые и средние агропроизводители смогут получить минеральные удобрения через Программу USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО), – подчеркнул политолог.

Сообщается, что каждый участник программы сможет получить тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения с помощью Государственного аграрного реестра.

Сонюк отметил, что еще одним совместным проектом Министерства аграрной политики с Вашингтоном является разминирование сельскохозяйственных земель. Американские партнеры обещают содействовать министерству “до последней мины на украинском поле”.

– Кроме того, министр продолжает переговоры по урегулированию ситуации с Польшей, которая возникла в связи с провальными переговорами под руководством премьера Дениса Шмыгаля. В частности Николай Сольский на днях провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства и развития села Республики Польша Робертом Телусом, где стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в эту страну и достигли очередных договоренностей, – добавил блогер.

Напомним, первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал, сколько можно хранить зерно на элеваторах, если экспорт будет невозможен.

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