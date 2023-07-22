В Мінагрополітики розповіли, скільки можна зберігати зерно на елеваторах, якщо експорт буде неможливий
Якщо експортувати українську агропродукцію через порти країн Балтії, Німеччини чи Хорватії, то логістика буде дорогою. Проте ми маємо, де зберігати зерно.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики.
Цьогоріч виробництво зернової продукції в Україні складе 68-70 млн тонн зерна. Експорт зерна триватиме автомобільними та залізничними шляхами, а також річковим транспортом через Дунай. Проте найбільший експорт можна забезпечити через чорноморські глибоководні порти. Тому дуже важливо, щоб зернова ініціатива продовжувала працювати.
Якщо ж зерно Чорним морем Україна більше не зможе вивозити, то витрати на логістику до інших країн значно зростуть і українські аграрії працюватимуть собі в збиток.
Саме тому уряд і Міністерство аграрної політики звернулося до Єврокомісії з проханням розглянути можливість часткової компенсації вартості логістики у віддалені порти. Лише за такого сценарію український фермер зможе отримати ціну, яка хоча б покривала собівартість виробництва.
Тарас Висоцький наголосив, що у разі неможливості експорту зерна його можна зберігати на елеваторах до 18 місяців. Потужностей для зберігання в Україні достатньо.