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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Мінагрополітики розповіли, скільки можна зберігати зерно на елеваторах, якщо експорт буде неможливий

зерно
Фото: Depositphotos

Якщо експортувати українську агропродукцію через порти країн Балтії, Німеччини чи Хорватії, то логістика буде дорогою. Проте ми маємо, де зберігати зерно.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики.

Цьогоріч виробництво зернової продукції в Україні складе 68-70 млн тонн зерна. Експорт зерна триватиме автомобільними та залізничними шляхами, а також річковим транспортом через Дунай. Проте найбільший експорт можна забезпечити через чорноморські глибоководні порти. Тому дуже важливо, щоб зернова ініціатива продовжувала працювати.

Якщо ж зерно Чорним морем Україна більше не зможе вивозити, то витрати на логістику до інших країн значно зростуть і українські аграрії працюватимуть собі в збиток.

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Саме тому уряд і Міністерство аграрної політики звернулося до Єврокомісії з проханням розглянути можливість часткової компенсації вартості логістики у віддалені порти. Лише за такого сценарію український фермер зможе отримати ціну, яка хоча б покривала собівартість виробництва.

Тарас Висоцький наголосив, що у разі неможливості експорту зерна його можна зберігати на елеваторах до 18 місяців. Потужностей для зберігання в Україні достатньо.

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Міністерство агрополітики, Чорноморська зернова ініціатива
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