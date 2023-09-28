Сольський та посольство США запускають стратегічні проєкти порятунку озимих і розмінування – політолог

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський разом з американськими партнерами запустили стратегічні проєкти порятунку озимих, забезпечивши українських фермерів 12 тис. тонн добрив.

Про це у своєму блозі повідомив політолог Володимир Сонюк.



– У такий спосіб міністр разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та американським посольством фактично рятує українських фермерів, забезпечуючи озимі добривами, – написав блогер.

За його словами, під час нещодавньої зустрічі із журналістами міністр агрополітики відзначив неоціненний вклад американських партнерів, які фактично витягують Україну з прірви, та застеріг від трансляції критики на адресу Сполучених Штатів, яка є частиною російських наративів.



– Це один із багатьох стратегічних проєктів, які впроваджує Міністерство агрополітики у тісній співпраці з головними союзниками України. Суть проєкту в тому, що тепер мікро-, малі та середні агровиробники зможуть отримати мініральні добрива через Програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), – наголосив політолог.

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Повідомляється, що кожен учасник програми зможе отримати тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення за допомогою Державного аграрного реєстру.



Сонюк зазначив, що ще одним спільним проєктом Міністерства аграрної політики з Вашингтоном є розмінування сільськогосподарських земель. Американські партнери обіцяють сприяти міністерству “до останньої міни на українському полі”.



– Крім того, міністр продовжує переговори щодо врегулювання ситуації з Польщею, яка виникла у зв’язку з провальними переговорами під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля. Зокрема Микола Сольський днями провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Робертом Телусом, де сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в цю країну і досягли чергових домовленостей, – додав блогер.

Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, скільки можна зберігати зерно на елеваторах, якщо експорт буде неможливий.

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