Сольський та посольство США запускають стратегічні проєкти порятунку озимих і розмінування – політолог
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський разом з американськими партнерами запустили стратегічні проєкти порятунку озимих, забезпечивши українських фермерів 12 тис. тонн добрив.
Про це у своєму блозі повідомив політолог Володимир Сонюк.
– У такий спосіб міністр разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та американським посольством фактично рятує українських фермерів, забезпечуючи озимі добривами, – написав блогер.
За його словами, під час нещодавньої зустрічі із журналістами міністр агрополітики відзначив неоціненний вклад американських партнерів, які фактично витягують Україну з прірви, та застеріг від трансляції критики на адресу Сполучених Штатів, яка є частиною російських наративів.
– Це один із багатьох стратегічних проєктів, які впроваджує Міністерство агрополітики у тісній співпраці з головними союзниками України. Суть проєкту в тому, що тепер мікро-, малі та середні агровиробники зможуть отримати мініральні добрива через Програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), – наголосив політолог.
Повідомляється, що кожен учасник програми зможе отримати тонну нітроамофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного та припосівного внесення за допомогою Державного аграрного реєстру.
Сонюк зазначив, що ще одним спільним проєктом Міністерства аграрної політики з Вашингтоном є розмінування сільськогосподарських земель. Американські партнери обіцяють сприяти міністерству “до останньої міни на українському полі”.
– Крім того, міністр продовжує переговори щодо врегулювання ситуації з Польщею, яка виникла у зв’язку з провальними переговорами під керівництвом прем’єра Дениса Шмигаля. Зокрема Микола Сольський днями провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Робертом Телусом, де сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в цю країну і досягли чергових домовленостей, – додав блогер.
Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів, скільки можна зберігати зерно на елеваторах, якщо експорт буде неможливий.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко