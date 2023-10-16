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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Eva и Varus вошли в 50 самых дорогих брендов Украины

Мережа магазинів Eva

Список самых дорогих украинских брендов подготовил журнал Новое время совместно с компанией MPP Consulting.

В своих расчетах агентство исходило из инвестиционного, географического, технологического и конкурентных факторов.

Сегодня каждая украинская семья является покупателем Eva. Это крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья.

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Сейчас компания имеет более 1 тыс. фирменных магазинов по всей Украине, а также собственный интернет-магазин EVA.UA. Штат ее сотрудников насчитывает около 13 тыс. человек.

VARUS — национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктовой розницы, и первый в Украине инновационный Darkstore в Киеве.

Совладельцами Eva являются Руслан Шостак и Валерий Киптык.

Рейтинг вітчизняних брендів

Фото: NV

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Фото: Eva

Источник: Новое время
бізнес в Україні, Экономика Украины, Рейтинг, Торгівля
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