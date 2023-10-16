Валентина Летяк, редакторка стрічки
Eva та Varus увійшли до 50 найдорожчих брендів України
Список найдорожчих українських брендів підготував журнал Новий час спільно з компанією MPP Consulting.
У своїх розрахунках агентство виходило з інвестиційного, географічного, технологічного та конкурентних факторів.
Сьогодні кожна українська родина є покупцем Eva. Це найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я.
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Наразі компанія має понад 1 тис. фірмових магазинів по всій Україні, а також власний інтернет-магазин EVA.UA. Штат її співробітників налічує близько 13 тис. осіб.
VARUS — національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового роздрібу, та перший в Україні інноваційний Darkstore в Києві.
Співвласниками Eva є Руслан Шостак та Валерій Кіптик.
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Фото: Eva
Джерело: Новое время
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